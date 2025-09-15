İSTANBUL 27°C / 17°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Zirvesi'nin ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından Ankara'ya döndü.

15 Eylül 2025 Pazartesi 20:55
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve elçilik personeli uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da Türkiye'ye hareket etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YURDA DÖNDÜ

"TC-TRK" uçağıyla saat 22.35'te Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da Ankara'ya geldi.

