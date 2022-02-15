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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününde, Abu Dabi'deki temaslarını tamamlamasının ardından Dubai'ye geldi.

AA15 Şubat 2022 Salı 14:37 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 14:45
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Erdoğan, Dubai Expo 2020'deki liderlik sergi alanında, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ile bir araya geldi. Erdoğan ve Al Maktum, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde şeref defterine şunları kaydetti:

"EXPO 2020 Dubai'yi, Türkiye milli günü vesilesiyle ziyaretim esnasında liderlik sergi alanında ağırlanmaktan büyük bahtiyarlık duydum. Değerli kardeşim Al Maktum'a sıcak misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. 'Zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak' temasıyla gerçekleştirilen EXPO 2020'nin başarısından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ni tebrik ediyorum."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Dubai

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