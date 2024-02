Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün CHP'de birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yerel seçim öncesi mitinginde yaptığı konuşmada, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu meydana gelen maden kazası nedeniyle vatandaşlara ve işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaklaşık 9-10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçinin toprak altında kaldığının tespit edildiğini belirten Erdoğan, bakanlıklardan, kurumlardan, belediyelerden, ordudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişinin arama kurtarma faaliyetlerine destek verdiğini, ihtiyaç duyulan her türlü araç gerecin de bölgeye ulaştığını bildirdi.

Erdoğan, "İşçilerimizin konteyner ve araç içinde olmaları, kendilerine canlı ulaşma ümidimizi artırıyor. İnşallah toprak altından hayırlı haberler almayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde bugün içinde 6 kişilik mürettebatın bulunduğu kargo gemisinin battığını hatırlatan Erdoğan, "Dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı çok zorlu hava şartlarına rağmen bu kardeşlerimizin de bir an önce kurtarılması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten, kazadan muhafaza eylesin. Bir kez daha Erzincan'a, bilhassa da toprak kayması olan yerde yaşayan ve çalışan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten, kazadan muhafaza eylesin." diye konuştu.

Erdoğan, Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı Samsun'da olmaktan, Samsunlularla hasret gidermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin kendilerinden desteğini esirgemediğini, mayıs ayındaki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin her ikisinde de Samsunluların yüzde 62'şer oy oranıyla şahsına ve Cumhur İttifakı'na teveccüh gösterdiğini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine verdikleri güçlü destek için Samsunlulara şükranlarını sunan Erdoğan, "Samsun, 31 Mart'ta da büyükşehir ve ilçeleriyle Cumhur İttifakı adaylarının yanında yer alarak yeni bir destan yazacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, bu seçimlerde niyetlerinin ülkenin tamamını gerçek belediyecilikle, vatandaşın her anında yanında bulunacak belediye başkanlarıyla buluşturmak olduğunu vurguladı.

- "HEPSİNİN TEK GÜNDEMİ, SEÇİM SONRASI CHP'SİNİN YÖNETİMİNİ ELE GEÇİRMEK"



Siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Atakum, bu seçimde gümbür gümbür geliyor mu? Söz mü? Ben de size inanıyorum. Bizde millete tepeden bakmak, millete dayatmada bulunmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. İşte sizler de takip ediyorsunuz. Tek parti dönemi alışkanlığıyla milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek kitle olarak gören CHP zihniyeti, bu seçimlerde de aynı kafayla yoluna devam ediyor. Benim milletim, 'Tıpış tıpış gidecek, oy verecek.' diyenlere sandıkta dirsek gösterir.

Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuş durumdalar ki dünyada ve ülkede kıyamet kopsa umurlarında değil. Kendi bireysel hedeflerine öyle kilitlenmiş durumdalar ki ülkenin ve milletin geleceği için ne hayalleri ne programları ne de projeleri var. Eski ve yeni genel başkanlarıyla, belediye başkanları adaylarıyla ve aday olamayanlarıyla, perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi, seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. 'Acaba hangimizin elinde kalacak?' Bu uğurda birbirlerine çelme takmaktan, birbirlerinin kuyusunu kazmaktan, dün beraber yoldaşlık ettiklerini bugün hançerlemekten dahi çekinmiyorlar. Böyle bir zihniyetin şehirlerimize hizmet etmek, eser kazandırmak, yatırım yapmak gibi bir gayesi olabilir mi?"

- "CHP'NİN YÖNETİMİNDE OLAN KİMİ ŞEHİRLERİMİZİN İÇLER ACISI DURUMU ORTADADIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1989 seçimlerinde tepki oylarıyla şehirlerin önemli bir kısmında belediyelerin bu zihniyete mensup başkanların yönetimine geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin 1994 seçimlerine kadar geçen 5 yıllık CHP zihniyeti döneminin ağır faturalarını uzun yıllar boyunca ödemek mecburiyetinde kaldığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizzat şahsımın 1994'te İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez. Neydi? Görevi aldığımda çöp, çukur, çamur. İstanbul bu haldeydi. Zaten sizin çoğunuz İstanbul'un ne halde olduğunu gayet iyi bilirsiniz. Gerçekten de şehirlerimizin hemen hepsinde böylesine büyük bir felaket söz konusuydu.

Bugün de CHP zihniyetinin ideolojik istismarı sebebiyle uzun yıllardır bu partinin yönetiminde olan kimi şehirlerimizin içler acısı durumu ortadadır. Sadece bir dönemliğine bile bu zihniyetin gadrine uğrayan şehirlerimiz, bırakın yeni hizmetlere kavuşmayı, mevcut seviyesinin bile hep gerisine düştü."

Erdoğan, mayıstaki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bu habis zihniyetin ülkeye musallat olmasının önüne geçtiklerini" belirterek, şunları kaydetti:

"Rabb'imizin inayeti ve milletimizin desteğiyle 31 Mart'ta da şehirlerimizden aynı müjdeyi alacağımıza inanıyorum. Samsun, buna hazır mı? Her zaman Samsun yol açıcı, istikamet gösterici, ilk adımı atan vasfıyla öne çıkmış bir şehrimizdir. Bu seçimlerde sizlerden yine aynı liderliği bekliyoruz. Türkiye Yüzyılı şehirlerini inşa etmek için sizlerden bir kez daha destek istiyoruz. Unutmayınız, sandık başına gittiğinizde vuracağınız mühürle sadece kendinizin değil çocuklarımızın nasıl bir şehirde, nasıl bir ülkede yaşayacağının kararını da vereceksiniz. Bu vatan bize ecdadın emaneti."