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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde! Aile fotoğrafı çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede çekilen aile fotoğrafında yerini aldı.

1 Aralık 2023 Cuma 10:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde! Aile fotoğrafı çekildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının gerçekleştirileceği alana gelişinde BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Guterres tarafından karşılandı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Dubai
  • Dünya İklim Eylemi Zirvesi

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