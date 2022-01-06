Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek açıkladı: Dünyaya göstereceğiz

6 Ocak 2022 Perşembe 19:15 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 19:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yaklaşık 2 ay önce elim bir Trafik kazasında kaybettiğimiz TUSAŞ kurumsal pazarlama ve iletişim müdür Serdar Demir kardeşimizi rahmetle yad ediyorum.

Milattan önce 3. yy bunların menzil ve darbe gücü yüksek, çift kavisli yayları imal ettiğini biliyoruz. Birçok alanda tarihimizde kendi döneminin ilki maiyetinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır."

"Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar dolara yükselmiştir."

20 yıl önce sadece 62 olan sanvuma projesi bu yıl 750'yi geçti.

İHA istedik vermediler, biz de Bayraktar, Akıncı, Aksungur'u yaptık,

Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden birisiyiz. İHA VE SİHA üretiminde ilk 3 ülke arasındayız.

İHA'lar için kameraya ambargo koydular. Onu da kendimiz yaptık.

Füze istedik vermediler, kendi füze sistemimizi geliştirdik.

Atak helikopterimiz terörle mücadelede en önemli araçlarımızdan biri haline gelmiştir. İhracatına başladığımız ağır sınıf taarruz helikopterinde geliştirme devam ediyor. ANKA'nın daha üst modeli AKSUNGUR yerini aldı.

Gökbey helikopterini bu sene teslim etmeye başlıyoruz.

TUSAŞ'tan en büyük beklentimiz bizi dünya ile rekabet edebilir bir seviyeye çıkarmasıdır. Hürjet eğitim uçağının denemeleri devam ediyor.

Milli Muharip uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz.

İlk uçuşunu fazla geciktirmeden gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım tüm çalışmaları devam ediyor.

Kompozit malzemelerinin imalatını yapılacağı ve yaklaşık 1000 kişinin görev alacağı kompozit tesisinin ilk adımını atıyoruz.

Halihazırda 4'ü haberleşme 3'ü de gözetleme alanında faaliyet gösteren 7 uydumuz görevini sürdürüyor.

Savunma Sanayini her zaman siyaset üstü bir alan olarak gördük, ama son dönemde bazı iftiralarla karşılaşıyoruz.

Yatırım bedeli 700 milyon lirayı geçecek bu tesislerde 5 binin üzerinde personel savunma sanayimize güç katacaktır.

Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz."

"Üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarikine rıza göstermeyeceğiz. Savunma sanayimizi geliştirmek ve güçlendirmek önceliğimiz olmaya devam edecek."