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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Bir hafta boyunca ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında, 'Konya-Karaman hızlı trenini 1 hafta boyunca ücretsiz yapıyoruz hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

8 Ocak 2022 Cumartesi 18:00 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 18:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Şehirlerimizi 2023 ve 2053 hazırlıyoruz. Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkarıyoruz.

"DİNİMİZE VE DİYANETİMİZE SALDIRANLARA HESABINI SORACAĞIZ"

- Bu ülkede dinimize ve diyanetimize saldıranların haddini de hesabınızda sorarız. - Gazete manşetlerinden bize ömür biçtiler Allah'ın yardımı, sizlerin desteği ile hepsinin üstesinden geldik.

- Bize durmak haramdır, daha çok çalışacağız ve Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına soktuk ve sokacağız.

1 HAFTA ÜCRETSİZ OLACAK

-Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı 1 hafta ücretsiz yapıyoruz hayırlı olsun.

- 2023 ufukta belirdikçe siyasi mühendislikler artıyor.

- Ana muhalefet başkanı her hafta bir kamu kurumunu basıyor.

- (Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz. Neredeyse terörist kalmadı. Şimdi hedef o baş teröristleri de inlerinde vurmak.

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