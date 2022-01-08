Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Bir hafta boyunca ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
- Şehirlerimizi 2023 ve 2053 hazırlıyoruz. Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkarıyoruz.
- Bize durmak haramdır, daha çok çalışacağız ve Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına soktuk ve sokacağız.
-Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı 1 hafta ücretsiz yapıyoruz hayırlı olsun.
- 2023 ufukta belirdikçe siyasi mühendislikler artıyor.
- Ana muhalefet başkanı her hafta bir kamu kurumunu basıyor.
- (Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz. Neredeyse terörist kalmadı. Şimdi hedef o baş teröristleri de inlerinde vurmak.