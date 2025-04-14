İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2025 Pazartesi / 16 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0619
  • EURO
    43,1111
  • ALTIN
    3915.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! AK Parti yeni resmi tatil için harekete geçti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! AK Parti yeni resmi tatil için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nevruz'un resmi bayram olarak kabul edilmesine yönelik açıklamasının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart'ın, 'Nevruz Günü Tatili' ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! AK Parti yeni resmi tatil için harekete geçti
ABONE OL

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşit olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde, birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan Nevruz Bayramı'nın da bir günüdür. Nevruz demek yeni bir gün demektir. Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. Bu bağlantıda, ben de hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak, bugünün resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında kanun teklifi verdim."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki Nevruz kutlamalarında, bu konuya değindiğini belirten Bayram, "Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından, bu günün resmi tatil, bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum, bütün milletvekillerimizden destek bekliyorum.

Bayram, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduğunu ifade ederek, Kanuna, "21 Mart Nevruz Günü Tatili" ibaresinin ekleneceğini belirtti.

SOYKIRIMCI BAKANIN AÇIKLAMASINA TEPKİ

AK Parti'li Bayram, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Gazze Şeridi'ne "bir buğday tanesinin bile" girişine izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Açıklamayı kınayan Bayram, "Bir buğday tanesine yenilecekler. Çünkü buğday tanesi dünyayı sarar." dedi.

Kendi hayatını anlatan filmin adının da "Buğday Tanesi" olduğunu anımsatan Bayram, filmin tanıtımı kapsamında Ürdün ve Dubai'ye ziyaretler gerçekleştireceğini aktardı.

ABD'nin New York kentinde 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 42'inci Türk Günü Yürüyüşünün temasının da "Buğday Tanesi" olacağını belirten Bayram, "Barış istiyoruz, savaş istemiyoruz, engelsiz bir dünya istiyoruz. Gazze'de, Filistin'de insanlar ölmesin istiyoruz, engelli kalmasın istiyoruz. Temalı bir yürüyüş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.