  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü.

12 Ocak 2026 Pazartesi 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü
