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Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 3'üncü yılında rahmetle andı.

AA18 Ekim 2022 Salı 20:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs'e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

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