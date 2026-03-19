İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3268
  • EURO
    50,8298
  • ALTIN
    6565.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşıyla görüştü
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

KERİM YILDIRIM19 Mart 2026 Perşembe 15:15 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşıyla görüştü
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanımız, İran'a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından bir an önce çıkılması gerektiğini, Türkiye'nin diplomatik çözüm için gayretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini, İsrail'in, İslam'ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.