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Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazda yaralanan İnci'yi yalnız bırakmadı

Hatay'da enkaz altından 3 gün sonra kurtarılan İnci tedavi altına alınması için Ankara'ya getirildi.

21 Şubat 2023 Salı 20:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazda yaralanan İnci'yi yalnız bırakmadı
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"Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler neticesinde Hatay'da enkaz altında kalan ve 3 gün sonra kurtarılan İnci yapılan bütün müdahalelere rağmen ayağını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tam teşekküllü hastanede tedavi altına alınması için Cumhurbaşkanlığı Jeti ile Adana'dan alınarak Ankara'ya getirildi.

İnci, Gerekli tıbbi tedavinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın takibinde başkent Ankara'da tam teşekküllü hastanede tedavi altına alındı.


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