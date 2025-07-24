İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2025 Perşembe / 29 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4767
  • EURO
    47,7099
  • ALTIN
    4370.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim'e çağrıda bulundu: Türkiye kararı zirvede ilan edilsin
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim'e çağrıda bulundu: Türkiye kararı zirvede ilan edilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim ile görüşmesinde Malezya'nın ASEAN Dönem Başkanlığının başarılı şekilde devam ettiğini, Ekim ayında düzenlenecek 47'nci ASEAN Zirvesi'nde Türkiye'nin Diyalog Ortağı olarak ilan edilmesinin beklendiğini belirtti.

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 14:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim'e çağrıda bulundu: Türkiye kararı zirvede ilan edilsin
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.

MALEZYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Malezya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklığın her alanda geliştiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Malezya'nın ASEAN Dönem Başkanlığının başarılı şekilde devam ettiğini, Ekim ayında düzenlenecek 47'nci ASEAN Zirvesi'nde Türkiye'nin Diyalog Ortağı olarak ilan edilmesinin beklendiğini belirtti.

İki lider görüşmede, Gazze'deki insani durumun iyice ağırlaştığını ortaya koyarken, İsrail Hükümeti üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade ettiler.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • görüşme
  • özbekistan
  • Mirziyoyev

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.