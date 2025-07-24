Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim'e çağrıda bulundu: Türkiye kararı zirvede ilan edilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.

MALEZYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Malezya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklığın her alanda geliştiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Malezya'nın ASEAN Dönem Başkanlığının başarılı şekilde devam ettiğini, Ekim ayında düzenlenecek 47'nci ASEAN Zirvesi'nde Türkiye'nin Diyalog Ortağı olarak ilan edilmesinin beklendiğini belirtti.

İki lider görüşmede, Gazze'deki insani durumun iyice ağırlaştığını ortaya koyarken, İsrail Hükümeti üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade ettiler.