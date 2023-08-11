Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koca yürekli Eren'imizin ve Jandarma Astsubay'ımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti..." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;
Koca yürekli Eren'imizin ve Jandarma Astsubay'ımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti... Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek.