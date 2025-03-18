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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftar programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına katıldı. Programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, 'Asırlık çınarlarımızla, Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşarak hasbihal ettik, hasret giderdik. Bu anlamlı akşamı ziyaretleriyle taçlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum' dedi.

AA18 Mart 2025 Salı 21:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftar programına katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Devlet Konukevi'nde düzenlenen, huzurevi sakinleri ve ülke genelinden gelen yaşlıların katıldığı iftara sürpriz ziyarette bulundu.
EMİNE ERDOĞAN: BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUM

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle çok değerli büyüklerimizi Milletin Evi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum" dedi.

"Asırlık çınarlarımızla, Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşarak hasbihal ettik, hasret giderdik" diyen Erdoğan, "Bu anlamlı akşamı ziyaretleriyle taçlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çok şükür ki, evlerimizin ve kalplerimizin baş köşesinin, her zaman büyüklerimize ait olduğu bir kültürümüz var" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, "Onların öğütleri, hayat yolumuzun pusulası, duaları dayanağımız. Unutmamalıyız ki, yaşlılarımıza yardımcı olmak, bakımlarını üstlenmek ve onlara karşı hürmeti elden bırakmamak kulluk vazifemizdir. Bu özel buluşma vesilesiyle tüm kıymetli büyüklerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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