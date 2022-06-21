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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA21 Haziran 2022 Salı 15:47 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Estonya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya'yı müzakerelere dönmeye teşvik ettiklerini belirten Erdoğan, savaşın insani alanda yol açtığı olumsuzlukların azaltılabilmesi için de girişimlere devam ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Birleşmiş Milletler ile müşterek gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

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