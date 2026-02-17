İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da! Anlaşmalar imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa'daki Ulusal Saray'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya'ya gelişi dolayısıyla Addis Ababa'da cadde, kavşak ve köprülerdeki billboardlarda 'Welcome to Ethiopia' yazısı ile Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı yer aldı.

AA17 Şubat 2026 Salı 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da! Anlaşmalar imzalanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ulusal Saray'a gelişinde aracından inerken Etiyopya Başbakanı Ahmed karşıladı.

Erdoğan ve Ahmed'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed, daha sonra tören kıtasını selamladı. Heyetlerin takdiminin ardından iki lider tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra Ahmed ve Erdoğan, baş başa görüşmeye geçti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke lideri anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.

11 yıl aranın ardından Etiyopya'ya giden Erdoğan'ın ziyaretinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel meselelerin de konuşulması bekleniyor.

BİLBOARDLARA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI ASILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde caddelerdeki bilboardlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı konuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ADVA ZAFER ANITI'NA ÇELENK KOYDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Addis Ababa'da, Adva Zafer Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Adva Zafer Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ve Addis Ababa Belediye Başkanı Adanech Abebe eşlik etti.

Erdoğan, Adva Zafer Anıtı ziyaretinden sonra resmi karşılama törenine katılacak.

