Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programları kapsamında İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Kayacık ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret, hem aile hem de mahalle sakinleri için unutulmaz anlara sahne oldu.

Aile üyeleri, ziyaretten kısa süre öncesine kadar kimin geleceğini bilmediklerini belirterek, "Misafir gelecek dediler ama kim olduğunu söylemediler. İki-üç saat kala haberimiz oldu. Bizim için çok büyük bir sürprizdi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı sofrayı paylaşması Kayacık ailesini duygulandırdı. Aile, yaşadıkları heyecanı "Anlatılacak gibi değil, hâlâ heyecanlıyız" sözleriyle dile getirdi.

19 YAŞINDAKİ MUSTAFA İÇİN DESTEK SÖZÜ

Ziyaret sırasında ailenin 19 yaşındaki kanser hastası oğlu Mustafa'nın sağlık durumu da gündeme geldi. İki yıldır tedavi süreciyle mücadele ettiklerini anlatan aile, Erdoğan'ın süreci yakından takip edeceğini söyledi.

Aile fertleri, Cumhurbaşkanı'nın yanında bulunan doktora talimat verdiğini ve ilgili kurumların devreye girdiğini belirterek, "Bundan sonraki tedavi süreciyle Cumhurbaşkanımız ilgilenecek. Doktorlarla irtibata geçildi. İnşallah daha iyi olacak" dedi.