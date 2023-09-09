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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dost ve kardeş Fas'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız.' dedi.

9 Eylül 2023 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas'ta meydana gelen deprem felaketi dolaysıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

Dost ve kardeş Fas'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız.
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