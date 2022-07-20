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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı

20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı taziye konuşmasında "Hiç umulmadık bir anda Fethiye annemizi kaybettik, Hakk'a uğurluyoruz. Belki de yakınları böyle bir şeyi beklemiyordu. Rabbim zamanı gelince emanetini alıyor. Rabbim geride kalan kederli aileye sabırlar versin. Hepimiz için mukadder olan akıbet budur." ifadelerini kullandı. Fethiye Gümüşdağ ile anılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Arada sırada bu Tayyip evladını da gönderirdi." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini helallik isteyerek sonlandırdı.

Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

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