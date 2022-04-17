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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

AA17 Nisan 2022 Pazar 18:45 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 18:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kudüs başta olmak üzere Filistin'de yaşananlar nedeniyle Ramazan'ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledim. Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim. Türkiye her daim Filistin'in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas'a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
  • telefon görüşmesi

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