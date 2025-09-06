Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında düzenlenen, "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, gündemlerinde ülkeye ve millete hizmetin, vatandaşların yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturulmasının, Malatya ile diğer illerin huzurunun, refahının, kalkınmasının ve hak ettiği hizmetle buluşmasının, Türkiye'yi terörden kurtarmanın olduğunu söyledi.

"MUHTARLIKLARIN KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Ocaklara ateşlerin düşmediği, annelerin yüreklerinin evlat acısıyla kavrulmadığı, Türkiye'nin hiçbir hanesinden ağıtların yükselmediği bir Türkiye için sabırla, samimiyetle, soğukkanlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Menzile yaklaştıkça görüyoruz ki saldırıların dozu da artmaya başladı. Kandan, çatışmadan ve istikrarsızlıktan beslenenler, kampanyalarına son dönemde hız verdi. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi endişeye sürüklemeye çalışıyorlar, diğer taraftan 'muhtarlıklar kapanacak', 'güvenlik korucuları işsiz kalacak' gibi yalanları köpürterek bölgedeki kardeşlerimizi tedirgin ediyorlar. Muhtarlıkların kapanması diye bir şey asla söz konusu değildir. Bir başka taraftan Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik samimiyetini sorgulayarak, akıllarınca fitne çıkarmayı deniyorlar.

Eş zamanlı olarak örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak Arz-ı mevud peşindeki siyonistlerin bölgemize yönelik emellerine destek veriyorlar. Yani ellerinin altındaki bütün aparatlarını harekete geçirmiş durumdalar. Yalan, provokasyon, iftira ve dezenformasyon, ne ararsan hepsi bunlarda var. Hedefleri belli, o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak ama bilmedikleri bir şey var. Biz bu sefer çok ama çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. Kadim devlet aklı ve siyasi tecrübe ile ilmek ilmek dokuduğumuz süreci ihtiraslara, yanlış hesaplara ve emperyalist oyunlara kurban etmeyeceğiz."