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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA7 Şubat 2025 Cuma 20:25 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasının ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağını, Türkiye ile Fransa'nın savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliği potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı çözüm için çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti.

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