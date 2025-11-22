Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de çağrı yaptı: Küresel ticaret için işbirliği gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johannesburg'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" oturumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, küresel yoksullukla mücadele ve kalkınma yardımları konusuna değindi.

Erdoğan, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temelini oluşturan "kimseyi geride bırakmama" taahhüdüne rağmen, dünya genelinde her 10 kişiden birinin hala aşırı yoksullukla mücadele ettiğine dikkati çekti.

Küresel kalkınma yardımlarında yaşanan düşüş eğilimine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılında yüzde 9 azalan toplam küresel kalkınma yardımlarının, 2025'te yüzde 17'lere varan düşüşleri görmesi bekleniyor. Bu durum maalesef Afrika kıtası için çok büyük kayıplara işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yapmaya devam ediyoruz.

"KOMŞUSU AÇKEN TOK YATMAYAN BİR ANLAYIŞIN TEMSİLCİSİYİZ"

Türkiye'nin, "komşusu açken tok yatmayan" bir medeniyet anlayışını temsil ettiğini vurgulayan Erdoğan, her türlü olumsuz koşula rağmen üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin resmi kalkınma yardımlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı;

Resmi kalkınma yardımlarımızı 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden, 2024 yılında 7,4 milyar dolara çıkarttık. Ancak bu yardımlarla hedeflenen menzile ulaşmak imkansızdır. Özellikle en az gelişmiş ülkelerde yerel kaynakların harekete geçirilmesi suretiyle sürdürülebilir kalkınma için finansman modelleri geliştirilmesini önemsiyoruz.

Mevcut küresel ekonomik tablonun sadece az gelişmiş ülkeleri değil, tüm dünyayı etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel finans krizi öncesinde ticaretin küresel büyümenin en güçlü motoru olduğunu ancak kriz sonrası dönemde bu tablonun köklü biçimde değiştiğini sözlerine ekledi.