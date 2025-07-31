Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Nguema onuruna akşam yemeği verdi

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema onuruna resmi akşam yemeği verdi. </p><p>Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/07/31/israilin-gazze-katliamlar-147_2-43.jpg'/> Dünyaya Gazze tepkisi! Başkan Erdoğan: Zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/07/31/kalkinma-icin-turkiyenin--804_2-43.jpg'/>Nguema: Türk uzmanlığı bize yardımcı oldu Kalkınma için 'Türkiye' dediler