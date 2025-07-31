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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Nguema onuruna akşam yemeği verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema onuruna resmi akşam yemeği verdi.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 20:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Nguema onuruna akşam yemeği verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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