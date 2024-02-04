Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki törene katılacak

Deprem bölgesindeki il ziyaretlerine Hatay ile başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adresi bu kez Gaziantep olacak. Erdoğan, Hatay'da olduğu gibi, Gaziantep'te de inşası tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği törene katılacak.

10 BİN 90 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketinin birinci yılında deprem bölgesindeki il ziyaretlerine devam ediyor. Hatay'ın ardından adres bu kez Gaziantep olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da olduğu gibi Gaziantep'te de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. İslahiye'de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

SIRASIYLA ŞANLIURFA, ADIYAMAN VE ELAZIĞ'I ZİYARET EDECEK

Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin de açılışını yapacak. Şahinbey ilçesinde bulunan hastanenin bin 875 yatak kapasitesi bulunuyor. Gaziantep Şehir Hastanesinde 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathane yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretleri kapsamında 6 Şubat'ta da Kahramanmaraş'a gidecek. Takip eden günlerde ise sırasıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'ı ziyaret edecek.