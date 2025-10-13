Cumhurbaşkanı Erdoğan "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır'a doğru hareket etti.

Gazze'deki ateşkes anlaşmasını nihai hale getirmek için Başkan Erdoğan, Trump, Macron, Starmer'in de aralarında olduğu 20'den fazla dünya lideri bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde bir araya gelecek.

Zirve, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmayı, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı" hedefliyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi 20'den fazla ülke lideri katılacak.

İsrail Başbakanlık Ofisi, zirveye İsrail'den katılımın olmayacağını duyurdu.