Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Zirvesi'nin ardından Mısır'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı" imza töreni sonrası, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne iştirak etti.

Erdoğan, zirvenin ardından Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'na gitti.

Havalimanında Erdoğan'ı, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'dan ayrıldı.

