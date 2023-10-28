Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşanan katliam Batı'nın eseridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha ne kadar çocuk ölecek? Batı, çocukların ölümünü izliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı kast ederek, "Bunlar öldürmeyi iyi bilenler. Yahudileri gaz odalarında topluca yok ediyor, atom bombasıyla içindeki insanlarla şehirleri haritadan siliyorlardı." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki saldırılarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu, İsrail açıkça savaş suçu işliyor." dedi

Savaşın bir hukuku olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Batı size sesleniyorum. Yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır. Gazze'de yaşanan katliam topyekün Batı'nın eseridir" dedi.