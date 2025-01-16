Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Moğolistan'dan ülkemize devlet başkanı düzeyinde yaklaşık 21 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyaret vesilesiyle kendisine ve heyet üyelerine hoşgeldiniz diyorum. Moğolistan'ı ziyaret edeceğim

Bütün bu belgeler ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek ve mevcut işbirliğimizi ileri noktalara taşıyacaktır

Bugünkü görüşmelerimizde ticaretimizi arttırıcı tedbirler üzerinde durduk. Münasebetlerimizin belki de en önemli boyutunu teşkil eden tarihi, beşeri ve kültürel ilişkilerimizi derinleştirme kararlılığımızı teyit ettik

Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti Ankara'da savunma sanayi ürünlerimizi de bizzat başta TUSAŞ olmak üzere incelediler, İstanbul'da da yarın BAYKAR'ı ziyaret etmek suretiyle temaslarını sürdürecekler

İsrail zulmüne direnen herkese hayırlı olsun. İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemelidir. Uluslararası toplum, Gazze halkına karşı hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir

Çoğu kadın ve çocuk, 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir

Özellikle bundan sonra hem ateşkese uyulması hem de Gazze'de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor, Gazze öyle Suriye öyle, her iki tarafta da bu yükümüzü yüklenerek inşallah bu yola devam edeceğiz

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz

Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar ancak Filistin'e barış gelmesi ve Filistinliler'in maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesi ile mümkündür