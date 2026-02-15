İSTANBUL 23°C / 13°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan gemideki personele seslendi: Güzel müjdeler bekliyoruz
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan gemideki personele seslendi: Güzel müjdeler bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye ilk derin deniz sondajı için uğurlanan Çağrı Bey gemisine telefonla bağlanarak yurt dışında görev yapacak personele başarı dileklerini ilettiğini bildirdi.

AA15 Şubat 2026 Pazar 22:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan gemideki personele seslendi: Güzel müjdeler bekliyoruz
Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verdi:

"Bu yolculuğunuzun hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Nisan ayına kadar sürecek olan bu yolculuk gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler bekliyoruz, güzel haberler bekliyoruz. İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız. Sizlere tekrar Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum."

