Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ümitvarım' diyerek seslendi: TEKNOFEST gençliği gümbür gümbür geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de Eğitim Ailesi ile düzenlediği iftarda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Hayatlarını Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bilgili, şuurlu ve şahsiyetli nesiller yetiştirmeye adayan emekli öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Her millet kendi özüyle, kendi cevheriyle yol alır. Milletler eğitim başta olmak üzere medeniyet yolundaki azim ve ilhamını kendi tarihinden kendi değerlerinden tevarüs eder.

Son 2 asırdır bu milleti köklerinden koparmak, kendi değerlerinden uzaklaştırmak isteyen kültür emperyalizmine geçit vermemek bizlerin asli sorumluluğudur. Çağı kuşatmakla kalmayıp, onun ötesine geçen bilgiyi hikmet, fazilet, basiret ve ferasetle bir araya getiren yeni kuşaklar Allah'ın izniyle bu milletin istikbalinin en güçlü teminatıdır. Geçmişin tektipleştirici, köküne, tarihine uzak modellerinden çok çektik. Her bir öğrencinin eğilim ve yeteneklerinin göz önüne alındığı çağdaş bir eğitim anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Altyapısından teknik imkanlarına eğitim kurumlarımızı tüm unsurlarıyla Avrupa standartlarına eriştirdik. Sınıflarda öğrenci mevcudunu ilköğretimde 23, ortaöğretimde 22'ye düşürerek ideal seviyeye indirdik. 360 binin üzerinde derslik yaparak toplam derslik sayımızı 735 bine çıkardık. Öğrencilerimizin ders araç, gereçlerine erişimi en üst düzeydedir. Modern eğitim bilişim düzeyine çocuklarımız eğitim materyallerine kolayca ulaşıyor.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını çok iyi bir düzeye getirdik. Mesleki gelişimlerinde öğretmenlerimize destek olmak, eğitim kadromuzun özlük haklarını iyileştirmek amacıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçirdik. 4 milyara yakın ders kitabını ücretsiz dağıtarak eğitimde fırsat eşitliğinin önündeki birçok engeli ortadan kaldırdık.

Çağın ihtiyaçları değiştikçe biz de kendimizi buna göre uyarlıyoruz. Geriden gelen değil evlatlarımızı yarının dünyasına hazırlayacak bir vizyonla hareket ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız çalışmalarını geniş bir perspektiften değerlendirecektir. Sizlerin şahsında tüm öğretmenlerimize katkıları, emekleri, özverili çalışmaları için şimdiden teşekkür ediyorum. Hiçbir medeniyet yoktur ki asırlara yayılan fetihlerini ilim adamlarını, eğitim kurumlarıyla, bilimsel çalışmalarla desteklememiş olsun. Selçuklular'dan Osmanlı'ya destan niteliğinde destanlara imza atarken devrin en büyük en seçkin kurumlarını ihdas etmiştir.

Ali Kuşçu'dan İbni Sina'ya kadar kendi coğrafyalarının yanısıra Batı medeniyetine öncülük etmiş yüzlerce mütefekkir yeni ufuklar çizmiştir. Bilim yapmadan, sağlam eğitim sistemi kurmadan, kalemi kılıcın üzerinde tutmadan insanlık için cazibe merkezi oluşturamazsınız. Eğitim başkaları tarafından üretilen bilgiyi olduğu gibi almak; yani fikir ithalatı yapmak değildir. Tam tersine eğitim kendi sesini bulmak kendi eserini ortaya koymak kendi müktesebatını oluşturmaktır. Eğitim özüne ve değerlerine sadık kalarak tekamül edebilmektir.

Evrenseli ıskalamadan kendi kavramlarımızla düşünebilmeliyiz. Ancak kendi kelimelerimizle tefekkür ettiğimiz, zihin dünyamızda ürettiğimiz takdirde yeni sözler söyleyebilir, medeniyetimize ve dünyaya yeni değerler kazandırabiliriz. Her birinizden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler Türkiye'nin çok kritik bir eşikte, tarihinin en önemli atılımını yapmaya hazırlandığı dönemin arefesinde son derece mühim bir vazife üstleniyorsunuz.

Nüfus artış hızımızın alarm verdiği şu günlerde genç zihinlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle işlemiş, elinizdeki cevherleri iyi değerlendirip birer pırlantaya dönüştürmeniz geleceğimiz adına büyük önem arz ediyor. Bu vizyonu, kararlılığı evlatlarımıza sunmanız Türkiye'nin önündeki 1 asırlık yolun kilometre taşları olacaktır.