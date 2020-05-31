Başkan Erdoğan gençlerle buluştu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Tütüne ve tütün ürünlerinin zararlarına karşı özellikle gençlerimiz arasında bilinçlenmeyi artıracak bu güzel buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
- Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bir dönemde sizlerin bu gayretleri daha fazla anlam kazanmıştır. Kovid 19 virüsü tıpkı tütün ürünleri gibi en büyük hasarı akciğerlere yapıyor
- Sigara içenler, tütün ürünleri kullananlar Kovid 19 hastalığından daha olumsuz etkileniyor.
- Dünya genelinde her yıl 7 milyon ülkemizde ise 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.
- Türkiye olarak bilim kurulu tavsiyelerimiz doğrultusunda birçok önlem aldık.
- 1 Haziran itibariyle uygulanacak normalleşme takviminde de vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak adımlardan uzak durduk.
- Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.
- Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir.
- 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur
- Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı.
Ayrıntılar geliyor...