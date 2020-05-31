Başkan Erdoğan gençlerle buluştu

31 Mayıs 2020 Pazar 19:27 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 19:41

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Tütüne ve tütün ürünlerinin zararlarına karşı özellikle gençlerimiz arasında bilinçlenmeyi artıracak bu güzel buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

- Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bir dönemde sizlerin bu gayretleri daha fazla anlam kazanmıştır. Kovid 19 virüsü tıpkı tütün ürünleri gibi en büyük hasarı akciğerlere yapıyor

- Sigara içenler, tütün ürünleri kullananlar Kovid 19 hastalığından daha olumsuz etkileniyor.

- Dünya genelinde her yıl 7 milyon ülkemizde ise 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

- Türkiye olarak bilim kurulu tavsiyelerimiz doğrultusunda birçok önlem aldık.

- 1 Haziran itibariyle uygulanacak normalleşme takviminde de vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak adımlardan uzak durduk.

- Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.

- Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir.

- 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur

- Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı.

Ayrıntılar geliyor...