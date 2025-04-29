Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede duyurdu! Hedef 40 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İtalya'nın ikili ilişkilerini geliştirmekte ve iki ülkenin işbirliğini ileriye taşımakta kararlı olduğunu, bu anlayışla 40 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de ulaşılacağını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları başta olmak üzere, bölgedeki tüm çatışmaların sonlandırılması için gayret gösterdiğini, bu bölgelerde öncelikle kalıcı ateşkese, ardından kalıcı barışa ulaşmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.