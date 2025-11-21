İSTANBUL 24°C / 14°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 'TUR' uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.

21 Kasım 2025 Cuma 09:54
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.

