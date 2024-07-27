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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatı hakkında yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunurken, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA27 Temmuz 2024 Cumartesi 16:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatı hakkında yetkililerden bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı devam eden Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik önündeki "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni" öncesinde Güneysu'da vatandaşlarla görüştü, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında inceleme yapan Erdoğan, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da eşlik etti.

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