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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için yarın Katar'a gidecek.

AA01 Temmuz 2020 Çarşamba 20:42 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 20:49
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a yarın günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirecek Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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