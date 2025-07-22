İSTANBUL 36°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2025 Salı / 27 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4206
  • EURO
    47,5234
  • ALTIN
    4456.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldi. Görüşmede Kamu Çerçeve Protokolü konusunun gündemde olduğu belirtildi.

IHA22 Temmuz 2025 Salı 21:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.

Hak-İş Konfederasyonunun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Kamu Çerçeve Protokolü konusunda görüştü. Arslan, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü sürecinde gelinen son aşama ve taleplerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletti" denildi.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • hak iş
  • mahmut arslan

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.