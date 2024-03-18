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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ülkemizin bilhassa geçtiğimiz 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz.' dedi.

18 Mart 2024 Pazartesi 12:58 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır bir destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz.

* Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz.

* Ülkemizin bilhassa geçtiğimiz 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz.

* Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz.

* Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz.

* Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek.

* Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar ruhun aynı ruh olduğunu gördüler, anladılar.

* Dün Çanakkale'de yakılan ateş, Cumhuriyet'imizin ilanıyla neticelendirilmiştir. Şimdi de hizmetlerimizle, 2023 hedefleriyle, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş, ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkararak gayesine ulaşacaktır.

  • Erdoğan
  • Çanakkale Şehitleri
  • Deniz Zaferi

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