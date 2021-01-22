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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Yüksek faize kesinlikle karşıyım.' dedi.

AA22 Ocak 2021 Cuma 20:00 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 20:14
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Erdoğan: "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor."

Erdoğan: "Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır."

Erdoğan: "2020 yılında kurulan şirket sayısı, salgına rağmen yüzde 20 artarak 101 bin 318'e ulaştı."

Erdoğan: "Ülkemizin küresel ihracattaki payı geçtiğimiz yılın ocak-ekim verileri itibarıyla ilk defa yüzde 1'i aşarak 


Erdoğan: "(Ekonomik büyüme) Yeni hamlelerle Türkiye'yi değişen küresel değer zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz."

Erdoğan: "Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum."

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