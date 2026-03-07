Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu kritik süreçte Irak'ın yanında yer aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgeyi uzun yıllar bir felakete sürükleyecek adımlara karşı mücadelesini sürdüreceğini, terör örgütleri ve beraberindeki bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışmaları sona erdirmek ve müzakerelere dönüşü sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Görüşmede hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Neçirvan Barzani "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaptı.