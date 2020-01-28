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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Libya ve İdlib'i görüştü

Beyaz Saray, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü ve iki liderin Libya ile İdlib konularını ele aldığını açıkladı.

AA28.01.2020  07:09 - Güncelleme: 28.01.2020  07:15

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın, "Türkiye ile Yunanistan'ın Akdeniz kökenli anlaşmazlıklarını çözmelerinin önemine" vurgu yaptığı da belirtildi.

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