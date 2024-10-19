Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabulü sona erdi.

Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kabulün ardından Erdoğan ve Scholz çalışma yemeğine geçti.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki İsrail soykırımı ana gündem maddelerinden oldu. Ayrıca Türkiye'nin gündemindeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki de görüşüldü.

Çalışma yemeğinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

NEW YORK'TA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İki lider, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittikleri ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.

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