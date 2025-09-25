İSTANBUL 25°C / 19°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında gülümseten diyalog... ''İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a 'Nasılsınız?' diye sorması üzerine Macron, 'İyiyim.' dedi. Erdoğan, 'İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki.' karşılığını verdi. İkili arasındaki samimi anlar kameralara yansıdı.

HABER MERKEZİ25 Eylül 2025 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında gülümseten diyalog... ''İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.

"İYİ OLDUĞU ZAMANLAR DA OLUYOR DEMEK Kİ"

Görüşme öncesindeki karşılama sırasında yaşanan ilginç diyalog ise dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın Macron'a "Nasılsınız?" diye sorması üzerine, Fransız lider "İyiyim" yanıtını verdi.

Erdoğan ise bu cevabın ardından gülümseyerek, "İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" ifadelerini kullandı.

