Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.

"İYİ OLDUĞU ZAMANLAR DA OLUYOR DEMEK Kİ"

Görüşme öncesindeki karşılama sırasında yaşanan ilginç diyalog ise dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın Macron'a "Nasılsınız?" diye sorması üzerine, Fransız lider "İyiyim" yanıtını verdi.

Erdoğan ise bu cevabın ardından gülümseyerek, "İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" ifadelerini kullandı.