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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hayali gerçek oldu

Muğla'da yaşayan bedensel engelli Yasemin Ersoy'un (36) Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma ve Anıtkabir'i ziyaret etme hayali gerçek oldu.

DHA20 Mayıs 2022 Cuma 17:16 - Güncelleme:
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AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, 'Engelliler Haftası' kapsamında Menteşe'nin kırsal Çatakbağyaka Mahallesi'nde yaşayan doğuştan bedensel engelli Yasemin Ersoy'u evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ersoy, Başkan Çiçek'ten 'Beni Anıtkabir'e ve Cumhurbaşkanımıza götürür müsünüz?' talebinde bulundu. Çiçek, Yasemin'e Ankara'ya götüreceğine dair söz vererek, evden ayrıldı.

Eray Çiçek, Yasemin'i 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinde tekrar ziyaret ederek, 'Hadi Ankara'ya gidiyoruz' dedi. Büyük sevinç yaşayan Yasemin'i kucaklayarak otomobiline bindiren Çiçek, tekerlekli sandalyesini de bagaja koyarak Muğla'dan Ankara'ya hareket etti. İlk olarak AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışan Yasemin, daha sonra Anıtkabir'i gezdi.

Başkan Çiçek, "Dünya Engelliler Günü programı kapsamında, evinde ziyaret ettiğimiz Yasemin kardeşimizin gezmeyi çok sevdiğini öğrendim. Nereye gitmek istersin diye sorduğumda, en büyük hayalinin Ankara'yı, Anıtkabir'i, Cumhurbaşkanımızı görmek olduğunu söyledi. Ardından da 'Beni Ankara'ya, Anıtkabir'e, cumhurbaşkanımıza götürür müsün' dedi. Bu duygu yüklü isteği karşısında, istediği zaman onu götüreceğime söz vermiştim. Yasemin kardeşimin de 19 Mayıs'ta gitmek istediğini belirtmesi üzerine, bu anlamlı günde kendisiyle Ankara'ya gidip, Anıtkabir'i ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik. Bizi kabul ettikleri için Cumhurbaşkanımıza minnettarız" dedi.

  • Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan
  • Yasemin Ersoy
  • muğla

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