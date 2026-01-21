Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüştü. Görüşmede, DEAŞ ile mücadele ve hapishanedeki DEAŞ'lıların durumu ele alındı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin detayları paylaştı:

Liderler, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca DEAŞ ile mücadele ve Suriye'nin hapishanelerindeki DEAŞ'lıların durumu da ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye'nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Gazze'de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.