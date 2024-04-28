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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında samimi sohbet: Sigarayı şu anda bırakacaksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir akaryakıt istasyonundaki çalışanları ziyaret etti. Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşla olan sigara diyaloğu dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaştan sigara bırakma sözü alarak, 'Cumhurbaşkanın sana böyle tavsiyede bulundu, bıraktım diyeceksin ve bırakacaksın.' dedi.

28 Nisan 2024 Pazar 00:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında samimi sohbet: Sigarayı şu anda bırakacaksın
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

İŞÇİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ

Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşla olan sigara diyaloğu ise dikkat çekti.

SİGARAYI BIRAKTIRDI

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir vatandaş arasında geçen sigara diyaloğu ise gülümsetti.

"BIRAKTIM DİYECEKSİN VE BIRAKACAKSIN"

Vatandaştan sigarayı bırakmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sigarayı bıraktım diyeceksin ve şu anda bırakacaksın. Cumhurbaşkanın sana böyle tavsiyede bulundu, bıraktım diyeceksin ve bırakacaksın. Bu anlık mesele. Kadıncağıza zulüm, cebine zulüm." ifadelerini kullandı.

"BIRAKTIM CUMHURBAŞKANIM"

Bu sözlerin ardından sigara kullanan vatandaş, "Bıraktım Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın cebindeki sigarayı isteyerek orada bulunan yetkililere vermesini istedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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