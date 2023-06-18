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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, 'İlk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum' ifadelerine yer verdi.

AA18 Haziran 2023 Pazar 15:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Babalar Günü dolayısıyla yaptığı yaptığı paylaşımda,

"Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakarlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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