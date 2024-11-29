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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 6 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 6 ilin emniyet müdürü değişti. Ayrıca, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararında da 369 hakim ve savcı için görev ve görev yeri değişikliği yapıldı.

DHA29 Kasım 2024 Cuma 07:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 6 ilin emniyet müdürü değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üyeliklerine ve 6 ilin emniyet müdürlüklerine atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. Ayrıca, HSK'da 369 hakim ve savcı için görev ve görev yeri değişikliği yapıldı.

Yapılan atamalar ve görevden almalar şu şekilde;

Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10'uncu maddesi gereğince Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtas ve Osman Öztürk atandı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDE ATAMALAR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, görevden alındı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay, atandı.

369 HAKİM VE SAVCININ İSMİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan HSK'ya ait atama kararlarına göre; hakim, savcı, başsavcı, başsavcıvekili, mahkeme üyesi ve başkanı atamaları gerçekleştirildi. Yayımlanan 9 ayrı karar ile toplam 369 ismin görev yeri ve görevleri değişti.

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