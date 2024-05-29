Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın 1/6/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanmasının Durdurulması Hakkında Karar yayımlandı.
29 Mayıs 2024 Tarihli ve 32560 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.— T.C. Resmî Gazete Haberleri (@tcresmi_gazete) May 28, 2024
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair... pic.twitter.com/CGG3bZPl9V