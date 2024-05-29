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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: ''Afganistan'' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin 29 Mayıs 2024 - Çarşamba günkü tarihli son baskısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlandı. Afganistan ile ilgili 'Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğü' yeni alınan karar dikkat çekti. Ayrıntılar haberimizde...

29 Mayıs 2024 Çarşamba 01:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: ''Afganistan'' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın 1/6/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanmasının Durdurulması Hakkında Karar yayımlandı.

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