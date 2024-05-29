Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın 1/6/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanmasının Durdurulması Hakkında Karar yayımlandı.

29 Mayıs 2024 Tarihli ve 32560 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair... pic.twitter.com/CGG3bZPl9V