Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre 5 ülkeye büyükelçi atandı. Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler atandı.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TUNUS BÜYÜKELÇİSİ OLDU
Atama kararlarından dikkat çeken isim Ahmet Misbah Demircan oldu. Beyoğlu Eski Belediye Başkanı Demircan, Tunus Büyükelçiliğine atandı.