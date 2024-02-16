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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 5 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

16 Şubat 2024 Cuma 00:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre 5 ülkeye büyükelçi atandı. Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler atandı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TUNUS BÜYÜKELÇİSİ OLDU

Atama kararlarından dikkat çeken isim Ahmet Misbah Demircan oldu. Beyoğlu Eski Belediye Başkanı Demircan, Tunus Büyükelçiliğine atandı.

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